Gernot Blümel über das Budget: "Es gibt keine richtige Zahl“

Die Verschuldung lag vor Corona bei 70 Prozent des BIP. Wo ist die rote Linie? Bei 90 oder 100 Prozent des BIP?

Der bisherige Höchstschuldenstand war 85 Prozent im Jahr 2015. Wir sind in fünf Jahren auf knapp unter 70 Prozent gekommen. Das ist ein gutes Beispiel, dass, wenn man eine gute Standortpolitik macht, auch die Wirtschaft schnell wieder wachsen kann und man so schnell einen Schuldenberg abtragen kann.

Der Staat vergibt 100 Prozent-Garantien für Kredite. Die Banken prüfen die Unternehmen trotzdem. Warum läuft es bei uns nicht so unkompliziert wie in der Schweiz ab? Da war das Geld innerhalb von 24 Stunden überwiesen ...

Bis jetzt wurden mehr als 6.000 Anträge eingebracht. Das ist eine Milliarde Euro, die über dieses Kreditprodukt geflossen ist. Das läuft also an, und wir haben einige Verbesserungen erreicht. Wir schauen uns jeden Fall an, wo es Schwierigkeiten gibt. Denn ich habe kein Verständnis dafür, dass von den Banken über diese 100 Prozent Garantien hinaus, auch noch weitere Sicherheiten verlangen. Wir haben ein Problem mit dem europäischen Beihilfenrecht. Es dürfen nur Unternehmen einen staatlich garantierten Kredit bekommen, die vor dem 31. 12. 2019 als gesund gegolten haben. Diese Definition ist strenger als die österreichische und benachteiligt unsere KMU-Struktur.

Was gilt als gesund?

Ein Unternehmen, das nicht insolvent ist, braucht in Österreich eine Eigenkapitalausstattung von acht Prozent, nach den EU-Definition aber 13 Prozent. Das haben sehr viele kleine und Familienunternehmen nicht. Die Banken weigern sich, diesen Unternehmen Geld zu geben. Mit Kommissionärin Margrethe Vestager verhandle ich permanent, ob man diese EU-Definition für die Zeit der Krise nicht aussetzen kann.