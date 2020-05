Budgetstreit eskaliert: Blümel reicht Ausgaben "last minute" nach

SPÖ, FPÖ und Neos toben und werden dem Budget für 2020 in der heutigen Nationalratssitzung sicher nicht zustimmen. Die Freiheitlichen stellen sogar die Vertrauensfrage. Ihr Gegner: Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP, der die Stimmen der beiden Regierungsfraktionen hinter sich weiß und daher fix von einem Beschluss seines Budgets am Donnerstagabend ausgehen kann.

Was die Oppositionellen weiterhin so besonders aufregt, sind die veralteten Zahlen in Blümels Budget. Er hat zwar am Mittwoch um 23.00 Uhr einen 2,5 seitigen Abänderungantrag im Parlament nachgereicht, in dem die Corona-Ausgaben von 28 Milliarden Euro etwas nach Budgetrubriken aufgeschlüsselt werden. Er liefert aber weiter keine Schätzung über die Steuerentwicklung. Daher sagen Abgeordnete wie Gerald Loacker von den Neos: "Dieses Budget ist zu kübeln."