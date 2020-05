Teilerfolg für Opposition: Blümel bessert bei Budget nach

Speziell die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen lasse sich in wirtschaftlich derart unsicheren Zeiten nicht abschätzen, wird im Finanzministerium argumentiert. Daher werden in dem für Donnerstag von der ÖVP angekündigten Abänderungsantrag zum Budget auch weiterhin nur die alten Einnahmenschätzungen von annähernd 82 Milliarden Euro enthalten sein.

Warum gibt es noch keine neuen Steuerschätzungen?

Regierungsintern dürfte es wahrscheinlich schon neue Steuerschätzungen geben, doch diese werden nicht veröffentlicht und derzeit auch nicht ins Budget geschrieben. Das Argument ist: Man wisse nicht, wie sich die Wirtschaft weiter entwickelt, man wisse nicht, wie es mit den Steuerstundungen weitergehe etc.

Finanzexperten haben freilich schon diverse Schätzungen abgegeben. Zuletzt Gottfried Schellmann im KURIER, der für heuer einen desaströsen Entfall von bis zu 30 Steuermilliarden erwartet.

Die SPÖ spricht nun von einem „ Schuldeingeständnis“ Blümels, dürfte aber auch seinen Abänderungsantrag zum Budget in der Luft zerreißen. Schließlich legt der Minister nur eine nachgebesserte Ausgabenentwicklung vor und damit – wenn man so will – nur die halbe Wahrheit auf den Tisch.

Was genau bessert Blümel bei den Budgetzahlen nach? Warum reicht das der SPÖ nicht?

Der Finanzminister kommt der Opposition ein Stück weit entgegen und will zumindest die bisher bekannten und erwartbaren Mehrausgaben zur Bekämpfung der Corona-Krise ins Budget schreiben. Also etwa die Gelder für die Kurzarbeit oder den Härtefallfonds.