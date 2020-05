Budget 2020: "Wenn schon unseriös, dann gescheit“

"Natürlich ist nicht alles perfekt“

Diese Welle an Kritik wollte ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel nicht auf sich sitzen lassen. Blümel gab zwar wie schon in den vergangenen Tagen ein Verbesserungspotenzial zu ("Natürlich ist nicht alles perfekt"), aber er versuchte, mit Zahlen zu kontern: So seien 250.000 Anträge zur Steuerstundung genehmigt worden, das "sind sechs Milliarden Euro“. Außerdem gibt es 20.000 Anträge für Kreditgarantien - "hier habe die Republik vier Milliarden an Garantien übernommen“. Nur vier Länder gibt es in der EU, wo 100 Prozent Garantien übernommen werden, so Blümel. Auch der Behauptung der SPÖ, dass dieses Budget nicht verfassungskonform sei, widersprach der ÖVP-Finanzminister. "Wir haben mehrere Verfassungsrechtler nach ihrer Meinung befragt, alle bestätigen uns eine korrekte Vorgehensweise“.