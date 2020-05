Blümel: Österreich lässt sich bei AUA-Rettung "nicht drängen"

Kompromiss bei EU-Hilfe

Ein anderer Hilfsfonds, nämlich jener der EU, ist seit vergangener Woche Gegenstand von heftigen Debatten: Während die EU-Kommission an einem "Wiederaufbauplan" nach der Corona-Krise arbeitet, sind Deutschland und Frankreich mit einem Vorschlag vorgeprescht, woraufhin die "sparsamen Vier" ( Österreich, Schweden, Dänemark und Niederlande) am Wochenende einen Gegenvorschlag vorgelegt haben. Dieser sieht vor, dass es statt Zuschüssen befristete Kredite geben soll.

Am Mittwoch will die EU-Kommission ihren präsentieren. Blümel geht davon aus, dass es einen Kompromiss geben wird, der sich an diesem orientiert.

Wird es also ein Mix aus Zuschüssen und Krediten? Der ÖVP-Finanzminister will ein Ergebnis nicht vorwegnehmen. Er betont aber: "Was wir nicht wollen, ist ein Einstieg in eine Schuldenunion." Es dürfe nicht ausschließlich Zuschüsse geben.