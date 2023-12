Bleibt er in der Politik? Was Kocher 2024 vorhat

CO2-Ausstoß: Wie Österreich dem Ausland helfen soll

Laut Kocher der zweite große Schwerpunkt: „Dass wir die Chancen, die sich aus einer ambitionierten Klimapolitik ergeben, besser nutzen.“ Österreichs Hauptbeitrag zum Reduzieren des CO2-Ausstoßes sei nicht die Reduktion des eigenen Ausstoßes, sondern „dass wir Produkte und Verfahren ins Ausland exportieren, die anderen Ländern helfen, weniger CO2 auszustoßen“, betont Kocher.

Er nennt Beispiele: Österreich sei etwa bei den Pumpspeicherkraftwerken und Wasserkraftwerken – etwa in Andritz – in vielen Bereichen Weltmarktführer. Selbst in Neuseeland würden österreichische Turbinen in Wasserkraftwerke eingebaut. Beim Erneuerbaren Ausbau, insbesondere bei der Wasserstoff-Infrastruktur, will Kocher Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) unterstützen.

Drittens wolle man einen großen Fokus auf angewandte Forschung legen. Viertens ist Kocher die Umsetzung des European Chips Act wichtig. Bei der Halbleiter-Produktion sei Österreich Marktführer in der EU. Damit das so bleibt, sind für Investitionen in Mikrochips am Standort Österreich bis 2031 drei Milliarden Euro vorgesehen.