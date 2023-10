Arbeitsminister Kocher zu Klimaschutz: Positive Erzählung statt Horror-Szenarien

Seine Lehrzeit fürs politische Handwerk ist vorbei - und als parteifreier Minister ohne Hausmacht habe er unter anderem lernen müssen, noch mehr mit Inhalten zu überzeugen, sagte Martin Kocher, Minister für Arbeit und Wirtschaft, am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Und an Inhalten gab es in dieser Stunde so einiges zu besprechen.

Da wäre etwa die anhaltend hohe Inflation. Der aktuelle Wert entspreche in etwa dem Niveau vor dem russischen Angriffskrieg, da die wirtschaftliche Situation bereits davor angespannt gewesen sei, sagte Kocher, der davon ausgeht, dass die Inflation im Herbst weiter sinkt. Derzeit sei die Inflation zu ca. der Hälfte auf den Dienstleistungsbereich zurückzuführen und nicht mehr, wie in den Monaten davor, auf Lebensmittel und Energiepreise.

➤ Mehr dazu: Inflation stieg im August auf 7,4 Prozent

Österreich liegt mit der Inflation noch immer schlechter als Länder wie Deutschland oder Schweden, in diesen Ländern sei aber die Kaufkraft schwächer gewesen, betonte Kocher. Die Bundesregierung habe viel getan, um die Kaufkraft aufrechtzuerhalten - durch verschiedene Boni oder Zuschüsse, zuletzt etwa den Energiekostenzuschuss oder die Mietpreisbremse.