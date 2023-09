Metaller-KV: Gewerkschaften fordern 11,6 % mehr Lohn und Gehalt

Die Gewerkschaft startet mit einer Forderung von 11,6 Prozent in die Herbstlohnrunde. Die Logik dahinter: Aus Gewerkschaftssicht muss der Abschluss heuer auf jeden Fall zweistellig ausfallen und über die Inflationsrate hinaus auch einen Anteil am Produktivitätsgewinn enthalten. Außerdem fordert sie aus der Verhandlungslogik heraus immer zu Beginn ein wenig mehr, um sich nach mehreren Runden mit den Arbeitgebern in der Mitte zu treffen.

➤ Mehr lesen: Arbeitgeber vor Herbstlohnrunde - "Vielleicht muss es krachen"