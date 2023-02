Blauer Aschermittwoch: Die FPÖ will Türkis-Grün "wegkickeln"

In der Vergangenheit waren es andere, die sich am "Politischen Aschermittwoch" der FPÖ mit seinen Reden den Applaus der eigenen Anhänger abholten - dieses Jahre wird der Redenschreiber erstmals selbst zum Hauptredner: FPÖ-Chef Herbert Kickl feiert heute Abend seine Premiere beim traditionsreichen blauen Event im oberösterreichischen Ried im Innkreis.

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Jahnturnhalle zieht Kickl unter zu den Tönen der Marktmusikkapelle Andorf und unter großem Applaus ein. Und von Anfang an ist klar, was sich das Publikum von ihm erwartet: Trotz Fastenzeit solle er "keine Schonkost für die Bundesregierung" liefern.

Nach drei Jahren Abstinenz - während Corona pausierte auch der blaue Aschermittwoch - sind die Erwartungen hoch. Deftige Sager sind seit jeher das Markenzeichen der Veranstaltung, die Jörg Haider 1992 ins Leben rief.

Gegen die "Großstadtlinken"

Den Einpeitscher für die "Freunde der politisch inkorrekten Aschermittwochsgemeinschaft" gibt der der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner. Er hat sich rhetorisch auf seinen Auftritt bestens vorbereitet: Vor ihm ist an diesem Abend - in bester Aschermittwochs-Manier - kein Kalauer sicher.

Die Gegner sind rasch ausgemacht: Die "Großstadtlinken" in Wien, die "linksgrünen Moralapostel im ORF", die "Bettvorleger der korrupten Brüsseler EU-Bürokratie" - und vor allem der "schwarz-grüne Faschingsverein".

Der "Corona-Umzug" sei vorbei, so Haimbuchner, wenn die Bundesregierung vom blauen "Kanzlerkandidaten" Herbert Kickl bei der nächsten Wahl weggekickelt" werde. Denn: Nach den Lockdowns kommt nun der "Knockdown" für die Koalition.

Die Palette der Themen, die sich Haimbuchner überlegt hat, stößt bei den Besuchern auf Zuspruch. Er erzählt von kleinen Landwirten und Gewerbetreibenden, die "drangsaliert" werden. Von Zuwanderern, die Einheimische ermorden, während Polizeidienststellen zugesperrt würden. Von den Corona-Maßnahmen und insbesondere der Impfpflicht, im Rahmen derer die ÖVP die Maßnahmenkritiker "verhaften wollte".

"Wos hackln"

So richtig in Fahrt kommen Haimbuchner und seine Gäste, als er gegen die Klimakleber zu Felde zieht. Die "wohlstandsverwahrloste Bagage" dürfe man nicht mehr "mit Samthandschuhen" anfassen, die Klimaexperten wiederum hätten "wohl selbst zu viel am Uhu geschnüffelt". An die "inkonsequenten" Jugendlichen, "die Gewand aus Asien tragen, ein iPhone aus Asien haben und nach Asien auf Urlaub fahren", habe er eine Botschaft: "Die sollen amal wos hackeln."

Ob sich Haimbuchner, der an sich dem gemäßigten Flügel der Partei angehört, in seiner Rolle als Polterer ganz wohl fühlt? Unsicher. Dass es beim blauen Aschermittwoch "etwas deftiger, zynischer" zugehe, sei Tradition, sagt er zum Abschluss fast entschuldigen.

Kickl "fast sprachlos"

Mit Standing Ovations wird dann Parteichef Herbert Kickl auf der Bühne empfangen. Ihn selbst mache das "fast sprachlos", kokettiert er. "Kein guter Einstieg" für einen Redner.

Dann findet er - wie durch ein Wunder - doch rasch wieder seine Sprache und hat - in besten Kickl-Manier - gleich einen Reim für die Corona-Experten parat, und zwar in Form eines Trinkspruchs: "Ein Prost an das Expertenheer - weil glauben tut euch keiner mehr. Seid's nicht traurig, seid's froh, weil dem Nehammer geht's ebenso", sagt Kickl und hebt den Bierkrug.

Erstes großes Thema: die "ORF-Zwangssteuer" - also die Haushaltsabgabe, die die Regierung für alle Österreicher plant. "Wir sind im Kommunismus angekommen", sagt Kickl. "Der Staat ist zum Inkassobüro für den Rundfunk verkommen."

Diese Reportage wird laufend erweitert.