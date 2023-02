Politischer Aschermittwoch: Scharfe Töne zwischen Ried und Klagenfurt

Nach SJ-Chefin Julia Herr oder dem Gewerkschafts- und FSG-Boss Rainer Wimmer sind morgen, Mittwoch, die Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, sowie der Fraktionsführer der SPÖ im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, Kai Jan Krainer, geladen. Die Reden werden sich inhaltlich sehr deutlich von dem unterscheiden, was in Ried oder Klagenfurt erzählt wird. Aber eines ist an allen Standorten gleich: Es gibt Bier und Hering. Und dazu etwas Musik.