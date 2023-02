Lercher: „Die FPÖ ist stark, weil wir schwach sind“

An den Kassen der Judenburger Supermärkte liegt die Kleine Zeitung. Und auf der Titelseite fordert Ex-Landeshauptmann Franz Voves ausgerechnet heute, dass sich in der Partei etwas tut, denn: „Nur Michael Ludwig kann die Wahl für die SPÖ retten.“

Kreiskys Geist

Lercher spricht den rosa Elefanten an, ehe er zur ersten Pointe kommt: Er geißelt die vielen „Altvorderen“, die sich gerade in vermeintlich guten Ratschlägen ergehen: „Diskussionen müssen hart geführt werden – aber in den Gremien.“ Er, Lercher, warte nur, dass sich jetzt noch eine Energetikerin zu Wort melde, um zu erklären, was denn der Bruno Kreisky zur Führungsfrage zu sagen habe.

Applaus, ein Prost – und Ende der Manöverkritik.