Schwarzer Aschermittwoch: "Will Kickl Kärnten an den Rand des Ruins treiben?"

Rundumschlag von Gruber

Bei der Rede von ÖVP Spitzenkandidat Martin Gruber kam dann doch noch ein wenig Stimmung in der Messehalle auf. "Liebe Freunde, man muss gegen zwei Blöcke in Kärnten vorgehen am Wahltag", sagte Gruber. Einen linken und einen rechten, wo die Wutpolitiker die Gesellschaft spalten wollen. Doch Gruber sei ein Mutmacher und kein Wutmacher. Linke Politik würde das Land jedenfalls in die Sackgasse führen. "Den linkslinken Träumern ins Stammbuch geschrieben, nur mit Work-Life-Balance wird es nicht gehen."

Und dann holte Gruber gegen die FPÖ aus, die stets ankündigt, das zu Ende zu führen, was die FPÖ einst unter Jörg Haider begonnen hatte. "Was will dieser Kickl? Kärnten an den Rand des Ruins treiben?" Auch vor einer Packelei von SPÖ und FPÖ warnte Gruber. Dagegen brauche es eine starke Mitte.

Und einen Seitenhieb gab es noch für die Grünen: "Schützen wir die Kärntner Bauern und Almen und die Wähler vor der Olga Voglauer."