Herbert Kickl: "Herr Bundeskanzler, schämen Sie sich"

Jeder Fünfte könne sich die monatlichen Kosten nicht mehr leisten, beginnt Herbert Kickl am Dienstag seine Rede im Parlament. "Hunderttausende Leute da draußen müssen eine Überlebenskampf führen", so der FPÖ-Chef und: "Der Mittelstand zerbröselt." Dies "alles" sei das "Ergebnis einer Teuerungswelle", die wiederum ihren Ursprung in einer "dummen" Politik der Regierung habe. Gemeint sind, so Kickl, die Sanktionen gegen Russland.

"Herr Bundeskanzler, suchen sie sich Verbündete und steigen Sie aus den Sanktionen aus", appelliert der FPÖ-Chef an den ÖVP- und Regierungschef. Der Kanzler möge sich von der "Kriegstreiberei verabschieden", damit die Energie- und Teuerungskrise ende.