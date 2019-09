Blaue Turbulenzen überschatten Abschlusskundgebungen

Der zweite Gedanke, den Kurz loswerden möchte, ist die Sache mit der Mobilisierung: "Wir hören in den vergangenen Tagen ja immer wieder: ,Ihr habt die Wahl sowieso gewonnen‘. Aber so ist es nicht! Gewählt wird am Sonntag!"

Die Stimmung in der ÖVP ist gelassener als noch vor einigen Wochen. Und das liegt wohl auch daran, dass man im Finish das Gefühl hat, dass es zunehmend besser läuft.

Ein Bezirksfunktionär fasst das so zusammen: "Am Anfang ist der Wahlkampf eher schlecht gelaufen. Da war die Geschichte mit der Predigt in der Stadthalle, das Schreddern, die gefälschten eMails, die gestückelten Spenden von Horten und Ortner und dann noch der Hacker-Angriff." Aber nun, am Ende, schwenke die Aufmerksamkeit wieder dorthin, wo sie im Mai nach Ibiza schon war, nämlich: "Beim Unvermögen der Freiheitlichen."

"Ich werde rund um die Uhr unterwegs sein und werben", ruft Kurz noch, dann ist er weg. Er hat noch viel vor: Zuerst nach Niederösterreich, dann in die Steiermark. Und heute, Samstag, in Wien.