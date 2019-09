Die Grünen-Angst vor dem Umfrage-Hoch

„Einen glaubwürdigen, engagierten, durchaus auch kompetenten Klimaschutz, den kriegst du in der Regel nur mit den Grünen“, sagte Kogler. Die Regierung habe keine wirksamen Maßnahmen gesetzt, kritisiert er. Um noch einmal zu betonen, dass die Grünen die einzig glaubwürdige Partei im Klimaschutz sei - auch und vor allem im Wahlkampf. „Sie erwecken den Eindruck, mit einer Spritzpistole vor einem brennenden Haus zu stehen“, sagt er, das Plakat mittlerweile auf den Boden gestellt, sich lässig darauf abstützend.

Kogler: "Also, vorwärts"

Inhaltlich betonte Kogler außerdem seine Überzeugung, dass Umweltschutz, Gerechtigkeit und Wirtschaft unter einen Hut zu bringen seien. Diesen wolle man auch dem Parlament aufsetzen, „weil sonst ist es ein bissl nackert“. Man sei zur grünen Bündnispartei geworden, einer Bewegung für Ökologie und Gerechtigkeit. Und auch gegen die „Neigungsgruppe Korruption und Rechtsextremismus“ stelle man sich. Kogler: „Wir sind nicht käuflich, wir sind nur wählbar.“

Damit lehnte er sich - bewusst oder unbewusst - an jenen Slogan an, den auch der Ex-Grüne Peter Pilz im Wahlkampf mit seiner Liste Jetzt trommelt. An dessen Wähler richtete Kogler dann auch einen Appell: Sie sollten nicht jemandem seine Stimme zu geben, der mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit gar nicht ins Parlament kommen werde.

Grüne im FPÖ-Revier

Aber auch die eigene Lage spitzte Kogler nochmals zu: Umfragen hätten ihnen schon immer geschadet. „Deshalb nicht herumspekulieren, nicht taktieren, sondern: wählen gehen!“

Bis Samstagnacht will man laufen. Vom Wiener Oktoberfest über die Wiener Märkte und auch im zehnten Bezirk will man vertreten sein. „Wir werden einmal dezent am Viktor-Adler-Markt vorbeischauen“, sagt er über den traditionell von Blauen besetzten Platz in Wien-Favoriten. Erst da lachten die ersten, der Applaus wird etwas lebendiger.

„Also, vorwärts!“, sagt Kogler zum Schluss. Und zog mit seinen Grünen weiter zur Klima-Demo, die heute weltweit stattfindet.