Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger: "Bildungsminister Polaschek ist eine Fehlbesetzung"

"Unsere einzige Phantasie ist Programmieren als Schulfach einzuführen", so die Neos-Chefin. Die Regierungen der letzten Jahre wie Jahrzehnte hätten stets nur am Bildungssystem "herumgedoktert", Reformen kämen immer nur als "ad on", sagt auch Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.

Was das Schulsystem in Finnland wie Estland insbesondere auszeichnet?

Dass sich Lehrer wie Schüler wohlfühlen, jedes Kind kostenlos ein Mittagessen in der Schule bekommt, Schulmaterialien nichts kosten und Schulautonomie tatsächlich gelebt werde. Das Bildungssystem sei in Relation zu Österreich zudem günstiger, Lehrer hätten einen gänzlich anderen Stellenwert in Bildungseinrichtungen wie in der Gesellschaft selbst. 58,2 Prozent der Lehrerinnen in Finnland sagen, dass ihr Beruf hohes gesellschaftliches Ansehen hat. In Österreich sind es 16,1 Prozent.