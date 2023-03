Bildungsminister Polaschek überlegt Prüfung nach 8. und 9. Schulstufe

Wird der Lehrermangel ein Dauerzustand bleiben, Herr Minister?

Nein. Aber wir werden sicher nicht so schnell wieder in eine Situation zurückkommen, in der wir einen Überfluss haben. Ich würde meinen, wir werden in drei bis vier Jahren in einigen Fächern wieder eine Entspannung erleben. In anderen Fächern werden wir aber zumindest noch in den nächsten 7 bis 10 Jahren einen Bedarf haben. Wir arbeiten darauf hin, diesen Bedarf langfristig abdecken zu können. Daher haben wir mit „Klasse Job“ die größte Lehrkräfteinitiative der Zweiten Republik gestartet und konnten damit bereits 1.000 zusätzliche Lehrkräfte gewinnen.