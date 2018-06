Asylzentren außerhalb der EU? Experten zerpflücken Vorstoß von Kanzler Kurz

Europa hat noch immer keinen geeigneten Plan, wie mit Asylwerbern künftig verfahren werden soll. Von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der im Juli den Vorsitz des EU-Rates übernehmen wird, kommt nun ein Vorschlag, den er schon im Wahlkampf angesprochen hatte: Bereits abgewiesene als auch neu ankommende Asylwerber der ganzen EU sollten in Sammellager außerhalb der EU gebracht werden und dort überprüft werden.

Es gebe bereits konkrete Gespräche mit anderen EU-Staaten, bestätigte Kurz, nicht aber, wo solch ein Lager mit EU-Gelder aufgebaut werden könnte. Albanien wird hier immer wieder genannt, Kurz wollte das aber weder bestätigen noch dementieren.

Der Plan der Österreicher unterscheidet sich von jenem, den Frankreichs Präsident Emanuel Macron vorgestellt hatte: Er wollte Auffanglager in Nordafrika einrichten, scheiterte aber bisher am Widerstand der Staaten an der Südküste des Mittelmeeres, da sie eine Art Magnetwirkung für Flüchtlinge vermeiden wollen.