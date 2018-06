Europa setzt jetzt auf Flüchtlings-Abschreckung

Flüchtlings- und Migrantenzahlen sinken

Mittelmeerroute

Seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, als über eine Million Menschen in Boote stiegen und in Europa landeten, sind die Zahlen an Flüchtlingen und Migranten stark gesunken. Im Vorjahr waren es rund 172.000 Menschen, 2016 waren es noch 362.700. Heuer kamen bisher nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR 35.000 Menschen an.

Italien, Spanien, Griechenland

Den stärksten Zustrom verzeichnet dabei weiter Italien, wo heuer knapp 14.300 Flüchtlinge ankamen. In Spanien wurden seit Jahresbeginn 11.300 Flüchtlinge und Migranten registriert. In Griechenland, wo die Zahlen derzeit am deutlichsten steigen, kamen heuer rund 12.100 Menschen an. Die größte Gruppe der heuer in der EU angekommenen Flüchtlinge stellen Syrer dar – 22 Prozent, gefolgt von Irakern (11 Prozent).

Todesfalle Mittelmeer

Unverändert hoch blieb hingegen die Zahl der auf ihrer Bootsflucht Ertrunkenen: Mehr als 3000 Menschen starben im Vorjahr, heuer sind es laut Schätzungen bereits an die 800.

Balkanroute

Wegen geschlossener Grenzen in Ungarn verlagern sich Flucht- und Schlepperrouten von Griechenland statt über Serbien zunehmend über Albanien und Bosnien-Herzegowina. Die Zahlen sind relativ niedrig: Albanien verzeichnet derzeit rund 1000 Flüchtlinge, Bosnien zählte heuer 4500 Fälle illegale Einreisen.