Die Odyssee der Aquarius - Italien will Exempel statuieren

Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega wollte mit dem Anlegeverbot für das NGO-Schiff ein Exempel statuieren. Er sagt damit – wie im Wahlkampf angekündigt – Flüchtlingen und Hilfsorganisationen den Kampf an, damit „Italien nicht zu einem Flüchtlingslager unter freiem Himmel“ werde. Auch in Zukunft, so Salvini, dürfe kein NGO-Rettungsschiff mehr in einen italienischen Hafen einlaufen.

Für Marine- und Küstenwache-Schiffe, die ebenfalls im Mittelmeer im Rettungseinsatz sind, stehen die Häfen weiter offen. 800 Flüchtlinge befinden sich zurzeit auf einem Marineschiff und werden in Sizilien erwartet.

Bereits nächste Woche will Lega-Chef Salvini nach Libyen reisen, um den Deal seines Amtsvorgängers Minniti zu erneuern. Nachdem die Fluchtwilligen von der libyschen Küstenwache brutal zurückgedrängt wurden, gingen die Ankünfte in Italien im Sommer 2017 drastisch zurück.

Die Regierung aus der ausländerfeindlichen Lega und den populistischen Fünf Sternen versucht zudem weitere Abkommen mit Herkunftsländern der Geflüchteten abzuschließen.

Vor dem Verkehrsministerium in Rom wurde für das Offenhalten der italienischen Häfen demonstriert: „Wir müssen Menschlichkeit beweisen und die Grenzen offenhalten.“ Neapels Bürgermeister Luigi de Magistris kritisiert Salvinis Vorstoß scharf. Das sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für das er zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Als „richtigen, politischen Pragmatismus“ verteidigt hingegen Verkehrsminister Danilo Toninelli von den Fünf Sternen die Handlungsweise. Das Geschäft mit der Migration sei von nun an kein lohnendes Business mehr. I. Mayer-Kilani, Rom