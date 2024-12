Mattle will bei Österreichs Ausgabenpolitik "in den Alltagsmodus zurück"

Dornauer bleibt Landtagsabgeordneter und hält sich alle Optionen für ein Comeback offen. Ist so eines aus Ihrer Sicht denkbar?

Diese zwei Jahre haben wir sehr stabil gearbeitet. Und selbst als dieses Foto aufgepoppt ist, haben wir trotzdem weitergearbeitet. Wir haben sogar am Tag danach das Budget in der Landesregierung beschlossen.

Stabilität in der Krise, wie Ihr Arbeitsprogramm betitelt ist, war das zuletzt nicht gerade?

Jetzt muss man wieder in den Alltagsmodus zurückkommen. Das bedeutet, dass die Bevölkerung und die Betriebe ihr Einkommen durch Arbeit verdienen müssen und nicht durch Zuschüsse. Trotzdem brauchen wir natürlich auch Impulse, damit die Wirtschaft wieder anspringt.

Es hat natürlich Krisen gegeben, wo es Unterstützungen gebraucht hat – in der Zeit der Pandemie oder der Zeit der Energiekrise. Aber es hat jetzt zwei ordentliche KV-Abschlüsse gegeben, die Inflation ist wieder auf 1,9 Prozent nach unten gegangen.

In Ihrer Budget-Rede haben Sie höheren oder neuen Steuern indirekt eine Absage erteilt und gemeint, Österreich habe vor allem „ein Ausgabenproblem, wenn man die Zuschussmentalität betrachtet.“ Aber es war doch eine ÖVP-geführte Bundesregierung, die Steuergeld im großen Stil verteilt hat.

Drei Wochen Verhandlungszeit hat man verloren, weil der Bundespräsident keinen klaren Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hat. Ansonsten habe ich den Zugang: Mir ist lieber, es wird ordentlich und tiefgehend verhandelt. Dann kann man in einer Regierung Streitigkeiten ausschließen.

Im Bund wird an einer Dreier-Koalition gebastelt. Ihr ÖVP-Amtskollege Markus Wallner hat schon im Oktober kritisiert, dass die Regierungsbildung im Angesicht der Wirtschaftskrise viel zu langsam geht. Ihnen auch?

Ich bin in engem Kontakt mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Und da gibt es die Rückmeldung, dass alle ganz stark daran arbeiten, eine Lösung zu finden. Ich gehe davon aus, dass das etwas mit der Dreier-Koalition wird.

Das große Budgetloch, das Magnus Brunner hinterlassen hat, erschwert die Bildung einer Bundesregierung. Wird das noch was mit dieser Dreier-Koalition?

Für die Neos waren die Landeshauptleute früher „Fürsten der Finsternis“. Was halten Sie davon, dass die Pinken Sie und ihre Kollegen jetzt in die Verhandlungen einbinden wollen?

Interessant. Und wir Landeshauptleute haben das auch eingefordert und bringen uns entsprechend ein.

Wie groß sind Ihre Sorgen ob der trüben Wirtschaftslage?

Ich sehe es nicht so schwarz, es braucht aber Impulse. Wir haben auch durchaus Betriebe in der Industrie, die gut reüssieren. Wenn wir wieder Richtung Wirtschaftswachstum kommen und die Inflation niedrig bleibt, glaube ich, dass wir wieder in die Gänge kommen.

Damit entstehen auch wieder neue Spielräume. Vom Tourismus zumindest weiß man, dass der Sommer gut gelaufen ist und die Buchungslage bis zum Februar eine sehr gute ist.