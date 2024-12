Verhandlungen: „Point of no Return“ erreicht

Steht viel auf dem Spiel, wird meist schärfer formuliert. Und auch das war am Freitag der Fall – etwa, als es um die Lehrer ging. „Wir haben offen angesprochen, dass die nach außen gespielte Behauptung, wir würden jeden dritten Lehrer-Job nicht nachbesetzen wollen, eine Lüge ist“, erzählt ein ÖVP-Verhandler am Samstag. „Das hat die Stimmung nicht gehoben. Aber es war nötig.“

Am Ende rauften sich die drei so weit zusammen, dass Teilnehmer nunmehr einen wichtigen Punkt erreicht sehen. „Wir haben den politischen ,Point of no Return’ passiert“, sagt ein SPÖ-Verhandler. Soll heißen: Es gibt eher kein Zurück mehr; es muss nun etwas werden.

Als ersten, wesentlichen Schritt haben Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger Freitagabend die Einigung auf den Sanierungsplan präsentiert.

Der besteht – zusammengefasst – darin, dass für 2025/26 ein Doppelbudget beschlossen und die Sparmaßnahmen auf sieben Jahre gestreckt werden.

Das klingt trivial, ist es aber nicht. Denn das ganze Wochenende über werden nun in der „technischen Gruppe“, wie sie intern genannt wird, konkrete, aus den sogenannten Untergruppen kommende Vorhaben gesammelt, in Excel-Tabellen gegossen und mit Kosten versehen.