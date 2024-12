Dreier-Koalitionsverhandlungen: Besser ein Ende mit Schrecken

Die Chance, die schwarz, rot, pinke Regierungskoalition gut zu vermarkten ist aber bereits vertan. Zuerst kein Regierungsauftrag an die FPÖ, dann ewiges Sondieren, nachdem die Verhandler in den Herbstferien zuerst auf Urlaub gegangen waren, und jetzt gleich mehrfache Missstimmung unter den Verhandlungspartnern. Stimmungsmäßig hoch gewinnen kann man diese Partie nicht mehr.

Wumms gesucht

Dann bleibt da noch die Frage der Inhalte. Bei diesen muss jetzt, angesichts der lähmenden Stimmung, schon – wie die Deutschen sagen – ein „Wumms“, noch besser ein „Doppel-Wumms“, gelingen. Aber woher nehmen? Insbesondere bei der Frage, wie die ziemlich dramatische Budgetsituation gemeistert werden kann, bahnt sich ein fauler Kompromiss an. Ein bisschen einsparen, ein bisschen Steuern erhöhen. Was jedoch mit den thematischen Schwergewichten wie den Reformen der Bildungs-, Gesundheits-, Föderalismus-, Pensionssysteme und dergleichen mehr? Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass alle diese Themen den Sozialpartnern, Expertenrunden oder gar einem neuen „Österreich-Konvent“ zugewiesen werden sollen. Dass all diese dicken Bretter just dort zufriedenstellend durchbohrt werden könnten, glaubt indes wohl niemand.