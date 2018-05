Hunderten Lehrlingen in Mangelberufen droht Abschiebung

Asylwerbern in Österreich ist es derzeit nicht erlaubt, einer regulären Beschäftigung nachzugehen. Nur in Ausnahmefällen darf eine Lehre begonnen werden. Diese Regelung gilt etwa für Mangelberufe, in denen sowohl Lehrlings- als auch Fachkräftemangel herrscht. Die Liste dieser Mangelberufe ist lang und betrifft etwa die Gastronomie, die Metallindustrie oder kleinere Handwerksbetriebe. Über 800 Asylwerber unter 25 Jahren haben aktuell eine Lehrstelle. Einem Drittel von ihnen droht nun nach negativem Asylbescheid in erster Instanz die Abschiebung.

Zwei Tatsachen sorgen dabei für Unverständnis: Zum einen sind die betroffenen Asylwerber meist sehr gut integriert, zum anderen tun sich Betriebe schwer, Lehrlinge für die erwähnten Mangelberufe zu finden.

Der oberösterreichische Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) hat deshalb eine Kampagne mit dem Namen „Ausbildung statt Abschiebung“ ins Leben gerufen. Dass für Asylwerber in Österreich de facto ein Arbeitsverbot vorliege, sei ein Unikum in Europa. „Eine Lehre ist für junge geflüchtete Menschen eine riesige Integrationschance. Sie fühlen sich dadurch als Teil der Gesellschaft“, sagt Anschober. Ein Drittel dieser gut integrierten Lehrlinge sei nun akut von einer Abschiebung bedroht.

Menschlicher und wirtschaftlicher Schaden

Das sei nicht nur menschlich höchst fragwürdig, sondern würde auch volks- und betriebswirtschaftlich keinen Sinn ergeben, sagt der grüne Landesrat. „Wir haben alleine in Oberösterreich 3.100 offene Stellen, von denen 700 sofort besetzt werden könnten. Das ist eine Win-Win-Situation für die Betriebe und die Asylwerber“, sagt Anschober.

Sylvia Hochstöger leitet einen Spenglereibetrieb in Oberösterreich. Seit über anderthalb Jahren absolviert dort der 23-jährige Afghane Shaffi S. eine Lehre. Auch ihm wurde nun in erster Instanz das Bleiberecht verwehrt. „Wir brauchen junge und motivierte Menschen, von den österreichischen Jugendlichen interessieren sich im Moment einfach zu wenig für eine Lehrstelle in unserer Branche“, erklärt Hochstöger. Die Unternehmerin verstehe nicht, dass die Politik vor dieser Tatsache die Augen verschließe. Man müsse dringend das Gespräch mit den Unternehmen suchen, schließlich gäbe es in Österreich einen akuten Fachkräftemangel.