Anschober gibt mit Experten "Update" zur Impfung

Am Freitag gibt Gesundheitsminister Rudi Anschober wieder ein Update zur Corona-Pandemie in Österreich. An seiner Seite stellen sich die wissenschaftliche Leiterin des Österreichischen Impftages, Prof. Ursula Wiedermann-Schmidt vom Tropeninstitut und die Ärztin Maria Paulke-Korinek vom Bundesministerium für Gesundheit, von der Abteilung für Impfwesen.

Kommende Woche, gab das Gesundheitsministerium bekannt, werden weitere 54.900 Impfdosen von Biontech/Pfizer in Österreich erwartet, zudem 9600 Dosen von Moderna. In der Woche darauf wird die Liedermenge wieder erhöht, dann sollen 66.690 Dosen von Biontech und 24.000 Dosen von Moderna erwartet.

Der KURIER berichtet live von dem Pressegespräch.