Bablers "Recht auf ein analoges Leben" im Praxistest

So ist es. Den Zuschuss in Höhe von maximal 2.000 Euro muss man beim Wirtschafts- und Arbeitsministerium (BMAW), über die Website www.handwerkerbonus.gv.at beantragen. Wer das nicht schafft, ist derzeit auf die Unterstützung einer internetaffinen Person angewiesen. Für den Online-Antrag benötigt man Rechnung, Zahlungsbestätigung und einen Ausweis. „Die ID Austria ist keine Voraussetzung, sondern nur eine Alternative zum Hochladen des Lichtbildausweises“, heißt es aus dem BMAW. Dadurch sei der Antrag „niederschwellig“. Auch Gemeinde, Betriebe und eventuell Kammerorganisationen könnten bei der Antragsstellung unterstützen.

Ja. Bei den ÖBB fährt man seit 2021 günstiger, wenn man sein Ticket per App oder auf der Homepage online bucht und bezahlt. Teurer ist es am Schalter und am Automaten. Wer mit dem Flieger verreisen will, zahlt im Reisebüro ebenfalls mehr als online – weil das Reisebüro natürlich eine Gebühr aufschlägt. Aber auch bei den Airlines selbst ist der analoge Kauf fast immer teurer. Bei der Austrian kommen (im Ausstellungsland Österreich) stolze 45 Euro dazu, wenn man sein Ticket über das Callcenter bezieht. Argumentiert wird diese Service-Pauschale (die übrigens auch beim Online-Kauf ausgewiesen wird, da aber maximal 5 Euro beträgt), weil „in diesem Fall zusätzliche manuelle Prozesse erbracht werden müssen“.

Claudia Plakolm (ÖVP) meint auf KURIER–Anfrage, digitale Services seien immer nur eine Ergänzung, aber kein Ersatz für analoge Wege. Digitale Alternativen sollen weiterhin konsequent ausgebaut werden, dürften niemanden ausschließen. „Daher sind alle digitalen Services in meiner Verantwortung selbstverständlich sowohl digital als auch über mindestens einen alternativen Weg möglich, beispielsweise durch einen persönlichen Behördenkontakt. Darauf poche ich auch im Austausch mit anderen Ressorts, was ihre Behördenwege betrifft“, sagt Plakolm.

Wie will die SPÖ den Zugang zu „analoger“ Verwaltung verbessern?

Unter anderem über sogenannte „Grätzel-Beamte“. Dabei soll es sich um eine Mischung aus zusätzlichen Beamten und Menschen aus geförderter Beschäftigung handeln, die in jeder Gemeinde zur Verfügung stehen. Ihre Aufgabe: Menschen helfen, die gewisse Services und Behördenwege nicht online abwickeln können oder wollen. Beispiel: den Handwerkerbonus beantragen. Es sei auch eine Frage des Respekts, wie man vor allem mit der älteren Generation umgehe, heißt es dazu aus der SPÖ.

Zum analogen Alltag gehört auch Bargeld. Wollen Österreichs Politiker oder die EU das Bargeld verbieten?

Im Gegenteil. Die FPÖ und die ÖVP würden es als Zahlungsmittel sogar gerne in der Verfassung verankern. Die SPÖ fordert wiederum ein eigenes „Bargeldversorgungsgesetz“ – einen Bankomat in jeder Gemeinde. Dass diese Debatte vergangenen Sommer besondere Ausmaße angenommen hat, bei der sich die Parteien in teils skurrilen Forderungen überboten, liegt unter anderem an der EU-weiten Bargeldobergrenze von 10.000 Euro, die ab Mitte 2026 in allen EU-Staaten gelten soll.