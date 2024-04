Republik lockt Sparer: Je kürzer die Laufzeit, desto höher die Zinsen

Finanzminister Magnus Brunner und der Chef der Bundesfinanzierungsagentur, Markus Stix, haben am Montag die neuen Bundesschätze für Privatanleger aus der Taufe gehoben. Fünf verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Laufzeiten stehen zur Verfügung. Sie ähneln Kapitalsparbüchern, bei dendn Geld für einen vorher vereinbarten Zeitraum gebunden wird und man dafür höhere Zinsen als für "täglich fällig" bekommt.

"Wettbewerb belebt, das sehen auch die Banken so", sagte Brunner vor Journalisten und lobte das von ihm initiierte Produkt über den grünen Klee. Auch Stix sprach von Österreichs "sicherster Geldanlage", weil nicht eine einzlene Bank bzw. die Einlagensicherung bis 100.000 Euro dahinter stehe, sondern die Republik Österreich mit ihrem gesamten Vermögen. Anders als bei einem Sparkonto auf der Bank ist der Bundesschatz völlig kostenlos und ohne Gebühren für ein Wertpapierdepot ab 100 Euro zu haben. Es gibt kein Einzahlungslimit, die einzige Voraussetzung ist eine ID-Austria-Vollfunktion, mit der man das Konto eröffnet und spätere auch alle Transaktionen (z.B. weitere Einzahlungen) vornimmt.

Den Bundesschatz kauft man direkt über die neue, am Montag frei geschaltete Website bundesschatz.at. Es gibt drei klassische Bundesschätze mit Laufzeiten zu einem Monat, 12 Monaten und 10 Jahren. Und zusätzlich zwei "grüne" Bundesschätze mit Laufzeiten von 6 Mnaten oder vier Jahren. Bei Letztern ist das eingenommene Geld zweckgebunden. Das heißt, die Republik investiert damit in grüne Projekte vom Schienenausbau, über den Ausbau erneuerbarer Energie bis hin zu E-Ladestationen und ähnlichem. Brunner und Stix betonten mehrmals, dass sich Private auf diesem Weg an der grünen Transformation der Wirtschaft beteiligen könnten und wie wichtig dies sei, weil der Staat alleine das nicht finanzieren könne.