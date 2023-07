AMS fordert Strategie und mehr Geld für Klima-Jobs

Kein Strategieplan

Im Entwurf zum „Nationalen Energie- und Klimaplan“ (NEKP), den Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag präsentiert hat, ist das Thema Beschäftigung eher ein Nebenaspekt. Im Vorjahr hat das AMS laut NEKP rund 8.100 Personen gefördert, um den Arbeits- und Fachkräftebedarf für die Energiewende „in Teilen“ decken zu können. Eine Investitionsoffensive in Höhe von zehn Millionen Euro soll zudem Arbeitslose für den Schienen- und Busverkehr gewinnen.

➤ Mehr lesen: Neuer Klimaplan schlägt CO2-Pipelines und CO2-Tiefenspeicherung vor

In Österreich gebe es noch keinen nationalen Strategieplan für einen klimafitten Arbeitsmarkt, sagt Draxl. Man müsse die vorhandenen und fehlenden Maßnahmen noch in einer Strategie verschriftlichen. Bei manchen Vorhaben brauche man „die Bundesländer im Boot“. Ab August wird mit der türkis-grünen Regierung über das AMS-Förderbudget für 2024 verhandelt. „Wenn wir in Menschen investieren wollen, da wird es budgetäre Mittel brauchen“, so die AMS-Vorständin. Für klimarelevante Jobs werde man auch Fachkräfte aus anderen EU-Staaten und von außerhalb der EU brauchen.

Die Arbeitsmarkt-Expertin der Arbeiterkammer Wien, Silvia Hofbauer, pocht auf „gute Bedingungen“ für klimarelevante Jobs. „Gut ausgebildete Arbeitskräfte fallen nicht vom Himmel“, sagt Hofbauer. Das AMS müsse bei längeren Ausbildungen für Arbeitslose auch eine „ausreichende Existenzsicherung“ bieten.

➤ Mehr lesen: Das Gefühl täuscht: Auch dieser Juni war viel zu warm