Ukrainerinnen und Ukrainer haben seit 21. April einen völlig freien Arbeitsmarktzugang in Österreich. Unternehmen brauchen deswegen keine Bewilligung mehr durch das AMS, um Ukrainer mit einer blauen Aufenthaltskarte zu beschäftigen. Im April wurden 2.900 aus der Ukraine vertriebene Personen als arbeitslos oder in Schulung beim AMS registriert. Weitere Ukrainer hatten im Mai einen Termin beim AMS, bei dem sie auch als arbeitslos und für eine Betreuung und Vermittlung vorgemerkt wurden.

Kocher: "Nichts Ungewöhnliches"

Für Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit "moderat" aus. Im Frühjahr seien saisonale Schwankungen der Arbeitslosigkeit "nichts Ungewöhnliches", so Kocher am Donnerstag in einer Aussendung. "Natürlich fallen positive Effekte am Arbeitsmarkt aufgrund der abgekühlten Konjunktur in diesem Jahr schwächer aus, als noch im Vorjahr, das von einer außerordentlich guten Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung geprägt war."