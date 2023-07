Neuer Klimaplan schlägt CO2-Pipelines und CO2-Tiefenspeicherung vor

Am Dienstag stellte Klimaministerin Leonore Gewessler den Entwurf zum Nationalen Energie- und Klimaplan Österreichs (NEKP) vor. Dieser soll den Pfad Österreichs in Richtung Klimaneutralität 2040 und dem nahen Ziel der Halbierung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 zeigen.



Seit 1990 haben sich Österreichs Treibhausgas-Emissionen kaum bewegt, heute wird nahezu die gleiche Menge an Treibhausgasen ausgestoßen wie 1990, dem Basisjahr für alle Klima-Berechnungen.



Der neue NEKP zeigt, dass – sofern die ausständigen, dem Parlament vorliegenden Gesetze noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden – eine Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um minus 35 Prozent zu erwarten sind.