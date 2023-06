Gewessler plädiert für Verbrenner-Verbot bis 2030

Eigentlich haben sich die EU-Staaten geeinigt: Bis 2027 will man aus russischem Gas aussteigen. Österreich verfolgt derzeit aber keinen konkreten Plan, um dieses Ziel umsetzen zu können. Ein Großteil des Erdgases kommt immer noch aus Russland.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) richtete sich deshalb vor einem Monat an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Unter anderem schlugen ihre Experten vor, dass der Staat die OMV-Gashandelstochter OGMT temporär übernehmen und sich für die kommenden Jahre Pipeline- sowie Terminal-Kapazitäten sichern sollte. Brunner reagierte ablehnend.

In der ORF-Pressestunde am Sonntag betont Gewessler noch einmal: Mit dem Kauf von russischem Gas "finanzieren wir einen Krieg". Man finanziere "Bomben auf Kiew", meint die Ministerin: "Wir müssen da raus." Was kostet das? "In Summe sind das schon ein paar 100 Millionen, die wir investieren müssen in die Sicherung unseres Standortes", so Gewessler. Die Gasversorgung für den kommenden Winter sei wohl gesichert, aber: "Ich halte es wirklich für eine unverantwortliche Position, sich zurückzulehnen."

