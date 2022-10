Zadić kontert Justiz-Kritik: "Ich habe meine Hausaufgaben gemacht"

"Das Vertrauen in die Politik muss wiederhergestellt werden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach sogar von einer nötigen Generalsanierung. Sie schaffen nicht mal eine Mini-Reformierung des Korruptionsstrafrechts, obwohl das inhaltlich nicht mal so umstritten ist“, stieg ZIB2-Moderator Martin Thür in das Interview mit Justizministerin Alma Zadić (Grüne) ein.