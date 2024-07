Zadić für Generalstaatsanwaltschaft: "Justizminister müssen entmachtet werden"

In ihrem Bericht zu den Jahren 2010 bis 2023 hat die Kommission laut Vorsitzendem Kreutner u. a. Belege für Interventionen, Informationsabflüsse und eine "Zwei-Klassen-Justiz" gefunden.

So hat etwa der Präsident des Obersten Gerichtshofes von "Pauschalunterstellungen" gesprochen.

Eine Wortwahl, die bereits in der Vorwoche bei der Präsentation der ersten Ergebnisse, für Kritik gesorgt hat.

In so genannten "clamorosen" Fällen (Fälle von öffentlichem Interesse, Anm.) entscheiden Staatsanwaltschaften nicht allein über Anklage oder Einstellung, sondern müssen über ihr Vorhaben Bericht erstatten und es auf dem Wege der Fachaufsicht - bestehend aus Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium mit einer Politikerin (bzw. einem Politiker) an der Spitze - genehmigen lassen. Dadurch wird zumindest die Möglichkeit eröffnet, zu intervenieren .

Kommissionsvorsitzender Martin Kreutner bleibt dennoch dabei. Gegenüber dem Ö1 Morgenjournal äußerte er sich dazu wie folgt: "Wir stehen nach wie vor zu dieser Formulierung, schon allein deswegen, weil sie im Gesetz so vorgesehen ist."

Als Beispiel nannte sie: "Wir haben klar gemacht, dass Bekanntschaften, zwischen Personen, die in der Sektion für Einzelstraftaten für die Staatsanwaltschaft zuständig sind, im Akt ersichtlich zu machen sind. Damit klar gemacht werden kann, wie mit diesen Bekanntschaften auch umgegangen wird."

Auf die Frage, ob sie ihre Dienstaufsichtspflicht als Ministerin ausreichend wahrgenommen hätte, antwortet Zadić: "Die Kommission hat in ihrem Bericht grundsätzlich festgehalten, dass die Reformen und Maßnahmen, die wir im Justizministerium in den letzten Jahren getroffen haben, greifen, und, dass diese auch fortgesetzt werden sollen."

Im Ö1 Morgenjournal am Mittwoch war dazu Justizministerin Alma Zadić geladen.

"Ich glaube es ist wichtig, dass auch im Ministerium klare Befangenheitsregeln gelten." Zwar hätte man das so in den letzten viereinhalb Jahren in der Praxis gelebt, aber es brauche klare Befangenheitsregeln.

"Ich glaube, dass das eine wichtige Empfehlung ist, die wir angehen müssen", sagt Zadić.

Noch einmal angesprochen auf eine mögliche Generalstaatsanwaltschaft sagt Zadić klar: "Die Justizminister müssen entmachet werden. So, dass wir nicht, die Macht an der Spitze der Staatsanwaltschaft in einer Person konzentrieren, sondern, dass ein Senat entscheidet."

Das sei Usus, sowohl bei der Europäischen Staatsanwaltschaft als auch bei Höchstgerichten, sagt Zadić abschließend.