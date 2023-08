Ärztemangel: Deutsche und österreichische Studenten sollen Plätze tauschen

Auch sollte man sich an anderen Staaten ein Vorbild nehmen, was die Verteilung des Leistungsangebotes betrifft: Chemo- und Strahlentherapien würden in Deutschland beispielsweise im niedergelassenen Bereich effizient angeboten. Dies wäre wohl auch "feiner und angenehmer für Patienten, etwa eine Chemotherapie in einem Ambulatorium oder in einer spezialisierten Ordination durchführen zu können." Auch Vorsorgeuntersuchungen, etwa im Bereich der Darmspiegelungen, wären ein solches Feld: "Es geht darum neue Wege zu gehen. Man muss sich überlegen: Wo ist es sinnvoll, ein medizinisches Angebot effizient außerhalb der Krankenhäuser zu legen."