Ärztemangel an Spitälern: Welches Rezept Mediziner dagegen haben

200 ärztliche Stellen seien allein aufgrund des Mangels an Bewerbern in den Häusern der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) nicht besetzt. Das habe mehrere Gründe, angemessene Bezahlung sei bloß einer davon, versichert Sacherer am Dienstag in Graz. Kinderbetreuungsangebote und flexiblere Arbeitszeitmodelle spielten eine bedeutende Rolle in der Entscheidung, wo junge Medizinerinnen und Mediziner den Dienst antreten.

➤ Umfrage: Wiener Ärzte leiden unter Belastung