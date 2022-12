Wiener Spitalsumfrage: Ärzte leiden unter extremer Arbeitsbelastung

Nur 22 Prozent der Ärztinnen und Ärzte sind mit ihrem Arbeitsalltag zufrieden. Das ist weniger als ein Viertel der Befragten. Nur 11 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte geben an, dass sie ihr Arbeitspensum ohne Überstunden schaffen - der Rest schafft es nicht. 25 Prozent der Ärztinnen und Ärzte sagen, dass sie ihre gesetzlichen Ruhezeiten gar nicht einhalten können - das ist ein Bruch des Arbeitsrechts.

„Die Zufriedenheit ist am Tiefpunkt, die Belastung am Höhepunkt. Es ist respektlos gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, sie durch Untätigkeit beim Personalmangel und Überfrachtung mit bürokratischen Tätigkeiten sehenden Auges ins Burn-out schlittern zu lassen“, so Ferenci. Dazu komme, dass die Stadt Wien einen offensichtlichen Rechtsbruch in Kauf nehme, da in etwa ein Viertel der Befragten angibt, die gesetzlichen Ruhezeiten nicht einhalten zu können.