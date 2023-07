Personalnot: Spitäler fordern gezielte Zuwanderung

In der öffentlichen Wahrnehmung stehen sie etwas im Schatten der Landeskrankenhäuser und Gemeindespitäler. Tatsächlich sind aber die länderübergreifend tätigen Ordensspitäler der größte Spitalsträger Österreichs.

In den insgesamt 23 Häusern wurden allein im Vorjahr 2,5 Millionen Patienten behandelt. In Oberösterreich versorgen sie an sieben Standorten mehr als 50 Prozent der Spitalspatienten, in Wien rund 20 Prozent.

Aktuell haben aber auch sie mit demselben Problem zu kämpfen, wie alle anderen Krankenhäuser: Massiver Personalmangel, vor allem in der Pflege. „Wir sitzen alle im selben Boot. Auch in unseren Krankenhäusern kommt es aufgrund der Engpässe zu vorübergehenden Bettensperren“, sagt Schwester Barbara Lehner, Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien.

Deshalb macht man sich auch bei den Ordensspitälern Gedanken darüber, wie sich die derzeitige Versorgungskrise in den Griff bekommen ließe. Am Montag präsentierte man ein Paket an Forderungen an die Gesundheitspolitik.

Ausländische Pflegekräfte

„Orden wie die Barmherzigen Brüder sind weltweit tätig. Deshalb ist ihnen bekannt, dass es in Ländern wie Indien gut ausgebildete Pflegekräfte gibt, die gerne in Österreich arbeiten möchten“, schildert Christian Lagger, Vorsitzender der Arge der Ordensspitäler.