5-Punkte-Plan gegen die Personalnot in den Spitälern in NÖ

Mit knapp 22.500 Mitarbeitern an den 27 Klinikstandorten in Niederösterreich verzeichnet die Landesgesundheitsagentur derzeit einen Personalhöchststand. Doch diese Zahl täuscht; in vielen Abteilungen gibt es noch immer Engpässe, die die Mitarbeiter stark belasten.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Mit 53 Prozent ist die Teilzeitquote noch immer sehr hoch, zudem gibt es Lücken im niedergelassenen Bereich. „Diese führen dazu, dass mehr als die Hälfte der Patienten, die in den Ambulanzen behandelt werden, auch von einem Hausarzt versorgt werden könnten“, berichtet Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).