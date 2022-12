Ärzte ohne Grenzen: Grenzzäune "weitestgehend wirkungslos"

Bei den Wunden handle es sich um "ausgerenkte Gelenke, geschlossene und offene Knochenbrüche, Weichteilverletzungen." Teilweise verlören Menschen auf einer Seite das Augenlicht "aufgrund von - wie Flüchtende uns sagen - gewaltsamen Pushbacks durch ungarische Grenzbeamte. Wir sehen also: Wenn Grenzzäune wirken, dann wirken sie in erster Linie verletzend - sie verletzen Menschen physisch, aber sie verletzen auch die Menschenwürde. Mitunter geht es tragischerweise so weit, dass sie auch tödlich wirken."

Todesopfer gibt es jedoch nicht nur an der serbisch-ungarischen Grenze. Vergangenen Winter seien 27 Menschen an den belarussischen Grenzen zu Polen, Lettland und Litauen gestorben, die meisten von ihnen durch Erfrieren. Die aktuelle Dimension laut Bachmann: "Unsere Teams haben allein seit heurigem Oktober in Litauen schon 14 Menschen behandeln müssen wegen so schweren Erfrierungen, dass teilweise Gliedmaßen amputiert werden mussten. Das betrifft sowohl Erwachsene als auch Kinder." Dabei stehe der tiefe Winter mit rund 20 Grad minus erst bevor.