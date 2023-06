Abseits der SPÖ: Warum Excel-Tabellen hilfreich sind

Wie wichtig ist Excel heute für Unternehmen?

Noch immer enorm wichtig. Thomas Höpler, Sustainability Manager in einem großen österreichischen Industriebetrieb, weiß aus langjähriger Erfahrung, dass Excel-Tabellen in praktisch allen Betrieben verwendet werden. Höpler kennt auch den langjährigen Disput zwischen IT-Abteilungen und praktischen Anwendern: Erstere haben teils großartige eigene technische Lösungen entwickelt, die jedoch von den Kollegen und Kolleginnen nicht immer verwendet werden. Der Grund dafür laut Thomas Höpler: "Weil die Excel-Listen im Alltag oft flexibler verwendet werden können."

Was heißt das praktisch?

Alle Kollegen von Thomas Höpler, die in den Werken des Konzerns für Nachhaltigkeit zuständig sind, geben die von ihm angeforderten Daten in eine große Excel-Datei ein. Und er erhält im Nu eine wie von Zauberhand fixfertig ausgerechnete Gesamttabelle auf seinen Rechner.

Welche Probleme wirft Excel auf?

Eine ganze Reihe, wenn man dem Wirtschaftsinformatiker Rony Flatscher zuhört. Und da meint der Professor weniger das falsche Eintragen in Tabellen, sondern eine kollektive Unwissenheit, was denn das Programm Excel alle kann: "Wir beobachten immer wieder in Unternehmen, aber auch in der Forschung und in der Verwaltung, dass nur ein Bruchteil der Anwendungsmöglichkeiten bekannt sind und daher auch genutzt werden." Kritisch sieht Flatscher auch die Marktdominanz von Microsoft, die auf mindestens 90 Prozent geschätzt wird. Dabei wären die Angebote von Mitbewerbern bzw. Gratis-Anwendungen durchaus kompatibel.