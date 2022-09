Wien lässt Kickl nicht aus - und an Bürgermeister Michael Ludwig lässt er kein gutes Haar. Wien sei am Abgrund, "wir müssen alles tun, um eine sozialistische Machtübernahme zu verhindern", so Kickl. Und: "Beim nächsten Maiaufmarsch werden 200.000" sein, aber "keine Freunde der SPÖ". Die Wien Energie "zockt wie der Klassenfeind", der Stadtrat (gemeint Peter Hanke) musste erst aus dem "Dauer-Yacht-Urlaub" kommen.

"Arme Teufel da draußen"

Kickl bleibt laut im Ton und schnell im Reden. Leonore Gewessler "traut" er zu, "uns in einen Klima-Lockdown" zu schicken. Die nächste Wahl werde jedoch, so der FPÖ-Chef; die Machtverhältnisse ändern. Oder aber, so avisiert Kickl, wird Walter Rosenkranz als Bundespräsident die Regierung "rausschmeißen".

Niemand könne ihn, Kickl, unterstellen, er habe nicht alles versucht, "um die Freiheitlichen nicht zu enttäuschen. Ich habe mich bemüht, die Bevölkerung nicht zu enttäuschen." Die Bevölkerung nennt der FPÖ-Chef zum wiederholten Male auch als "die vielen, armen Teufel da draußen".

"Van der Bellens Ablaufdatum"

Van der Bellen hat sein "Ablaufdatum überschritten", sagt Kickl. "Es wäre ehrlich gewesen, wenn seine Frau kandidiert. Van der Bellen soll in Pension gehen. Es ist besser für ihn und für das Land."

Was Rosenkranz' Wahlerfolg betrifft, sagt Kickl: "Ich bin überzeugt, dass wir dich in zwei Schritten in die Hofburg bringen. Walter Rosenkranz in der Hofburg, das ist Musik in meinen Ohren, das ist der Beginn einer Renaissance einer bürgerlich-konservativen Politik."

"Everything woke turns to shit"

Kickl will mit der "Freiheit um die Wahrheit kämpfen" und um eine "Diskussionskultur". Stakkatoartig "im Namen des Hausverstandes" kritisiert er die Regenbogenfahne, das Gendern, die Geschlechteridentitäten und die "Woke-Unkultur, was das für ein Wahnsinn ist". Ex-US-Präsident Donald Trump habe es auf den Punkt gebracht: "Everything woke turns to shit".

Brüssel als "Hotspot der Blödheit"

Harsche Kritik übt er an den USA und ihrer Rolle im Ukraine-Krieg. Die Ukraine sei ein Opfer der Amerikaner, Österreich wahre die Neutralität im Krieg nicht. Wie seit Wochen betont, spricht sich der FPÖ-Chef für eine Volksabstimmung über die Sanktionen aus. "Tausenden Firmen wird das Licht ausgehen", ist sich Kickl sicher. "Die Leut werden kein Geld mehr ausgeben, weil sie keines mehr haben." Es werde die "größte Wirtschaftskrise seit dem II. Weltkrieg mit Millionen Opfern. Wir müssen die Bevölkerung schützen, statt sie ins Verderben zu treiben." Ein freiheitlicher Bundeskanzler würde die Veto-Taste drücken. Dann geht es um die EU. "Die EU-Herde wird zur NATO-Herde." Brüssel sei der "Hotspot der Blödheit".

"Freiheitlicher Bundeskanzler würde keinen Asylantrag mehr annehmen"

Um die Mittagszeit kommt Kickl auf das Migrationsthema zu sprechen. Die Schlangen in Traiskirchen seien so lang wie bei der Verabschiedung der Queen. "Als Freiheitliche würden wir keinen Asylantrag mehr annehmen." Es gehe nicht mehr, "Schluss aus, das übersteigt alle Dimensionen, die wir in diesem Land packen können": Die österreichische Bevölkerung werde zum Opfer gemacht. Die Flüchtlinge würden aufs Land geschickt, "wo die Menschen zu leiden haben". Die Entwicklung gehe "auf die Kappe der ÖVP. Seit sie im Innenministerium sind, geht es mit den Asylzahlen bergauf und mit der Sicherheit bergab".

"Grenzschutz besserer Escort-Service"

Der Grenzschutz jetzt sei "ein besserer Escort-Service", man müsse sich auf die "Hinterfüße stellen, die direkte Demokratie forcieren". Kickl will die von der Bundesregierung vorgestellte "Mission 11" anders interpretiert wissen. "Mission 11 Prozent: Die werden wir auch noch zusammenbringen, dann sind die Grünen aus dem Parlament". Die FPÖ werde für einen "starken Mittelstand" einstehen und für "kontrollierte Zuwanderung". Es gelte eine strenge Trennung zwischen Asyl und Zuwanderung zu ziehen. "Der Staat hat die Freiheit des Einzelnen zu schützen, er ist nicht Untertan der Demokratie".

"Spindisierereien" & "ein gewisser Jörg Haider"

Die EU und Klimaministerin Gewessler würden das "Kinde mit dem Bade ausschütten", wenn es um die Klimaschutzbelange angeht. Es gehe um "grüne Spindisierereien", für die FPÖ ist "Umweltschutz Heimatschutz". Natürlich sei die FPÖ regierungsfähig - legitimiert durch die Wähler. "Die Stärke verteilt der Wähler in einer Demokratie", so Kickl. "Ein gewisser Jörg Haider" habe bewiesen, dass ein Freiheitlcher Landeshauptmann werden kann. "Da konnten die Medien schreiben, was sie wollen", so Haiders ehemaliger Redenschreiber Kickl, der an der Kritik an den Medien selbst nicht spart.

"Jeder im Saal" habe "mehr am Kasten", so der FPÖ-Chef, der seit mehreren Viertelstunden teils frei spricht, als die anderen Oppositionsparteien und die Regierungsmitglieder, die er als "Laienschauspieler" bezeichnet. Bundeskanzler Karl Nehammer "lügt, wenn er den Mund aufmacht". Nehammers Charakter habe sich seiner Cobra-Causa gezeigt. Vizekanzler Kogler sei "besonders gut in Prozent- und Promillerechnen". Er, Kickl, könne die Liste noch fortsetzen, doch die Zeit sei schon fortgeschritten.

Kickl: "Habe 100 Prozent gegeben"

Es ist kurz vor 12 Uhr als Kickl sagt: "Ich habe alles gegeben, was ich habe", dazu gehöre Leidenschaft, Energie und auch "Schneid", damit "wir ein Faktor sind im politischen Spiel. Nicht irgendein Faktor, sondern der bestimmende Faktor." Bei seiner ersten Wahl im Juni 2021 erhielt er 88, 24 Prozent der Stimmen.

Für all das habe Kickl "100 Prozent" gegeben", er sei bereit, für das Kanzleramt. "Nicht, weil es dort so lustig ist", sondern weil es notwendig sei. Seine Zukunft liege nun in den Händen der Delegierten, die ihn zu wählen haben. Stehende Ovationen wenige Minuten nach Mittag, ehe sich Kickl zum zweiten Mal der Wahl zum Bundesparteiobmann stellt.

Hubert Fuchs ist nach Kickl am Wort. Der Finanzsprecher und Ex-Finanzstaatssekretär in der ÖVP-FPÖ-Regierung verkündet "die Partei ist schuldenfrei", doch das scheint die Delegierten nicht zu interessieren. Sie nutzen Pause vor der Wahl zum Essen. "Ohne Mampf kein Kampf", quittiert Fuchs den etwas leerer werdenden Saal. Die Spenden 2021 betrugen, so Fuchs, 300 Euro.

Erst kein Wort der Kritik, dann Lob von Nepp

Oberösterreichs FPÖ-Landeschef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner wiederholt in seiner Wortmeldung Kickls Unterscheidung von "Asyl und Zuwanderung", Angerer bedankt sich für Kickls Zuspruch, Landbauer sieht das "Ende der schwarzen Grauslichkeiten" in Niederösterreich bald gekommen. Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp, der als Kickl kritisch gilt, gratuliert Kickl am Rednerpult zur "treffsicheren Rede". Kein Wort der Kritik. Stattdessen eine Wiederholung des bereits Gesagten. "Wir schnappen uns die SPÖ wie eine Zange", so Nepp. Kickl "von oben die Bundes-SPÖ und ich Wien". Und mehr noch: "Die Geschlossenheit war noch nie größer" in der Partei so Nepp, der zuvor "deppert" von den Medien auf interne Querelen angesprochen worden sei.

Eine kritische Stimme von "Wiederholungstäter Wurzer"

Gegen 13 Uhr wird doch eine kritische Stimme laut. Karl Wurzer, Funktionär aus Niederösterreich. Er ergriff bereits 2021 - bei Kickls erstem Bundesparteitag als Chef - das Wort. Wurzer hätte sich den Umgang mit Norbert Hofer kameradschaftlicher gewünscht. Als Wurzer sich gegen die Corona-Politik ausspricht und gegen das Entwurmungsmittel Ivermectin werden Buh-Rufe laut. So laut, dass Wurzer Kickl bittet das Wort zu ergreifen. Kickl kalmiert, Wurzer setzt fort und wird "als Wiederholungstäter" zum Schluss ausgebuht. Kickl bedankt sich dezidiert bei Wurzer, "das unterscheidet uns von der Volkspartei, bei uns darf jeder seine Meinung sagen".

Vilimsky: "Sanktionen sind ein Schuss ins Knie"

EU-Mandatar Harald Vilimsky hält die Sanktionen, wie er in seiner Wortmeldung sagt, für "einen Schuss ins Knie", die Koalition nennt er ein "schwarz-grünes Kasperltheater". Vilimsky schwört die Delegierten auf ein gutes Wahlergebnis für Kickl ein, man möge "Geschlossenheit" zeigen.

Marlene Svazek teilt gegen die Medien aus, insbesondere die Salzburger Nachrichten, die Kickls-Wiederwahl als Richtungsentscheidung interpretieren. Svazek sieht das naturgemäß anders, die FPÖ werde sich einzementieren - alsbald auf dem ersten Platz.

Als "Überraschung" von Herbert Kickl entriert, kommt Marie Christine Giuliani auf die Bühne. Die ehemalige TV-Moderatorin interviewt den FPÖ-Spitzenkandidaten für Tirol, Markus Abwerzger, der sagt "nur die FPÖ steht restriktive Asylpolitik". Mit Abwerzger arbeitet sich zum wiederholten Mal an diesem Tag ein FPÖ-Funktionär am ÖVP-Spitzenkandidaten Anton Mattle ab.