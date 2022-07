Causa-Cobra: Beamte gekündigt, Nehammer sieht Schuld bei ihnen

In der sogenannten Cobra-Affäre wurden die betroffenen Beamten gekündigt. Sie haben nach einem Geburtstagsumtrunk mit der Kanzlergattin Katharina Nehammer einen Autounfall gebaut und sind als Konsequenz ihren Job los.

Die Verantwortung liege bei den Beamten und nicht bei der Kanzlergattin, die zum Trunk eingeladen hat, erklärt Bundeskanzler Karl Nehammer im Ö3-Format Frühstück bei mir.

Die Beamten seien Spezialisten in der Terrorbekämpfung, man dürfe ihnen also die Verantwortung über ihr Handeln zusprechen, so der Bundeskanzler im Radio.

