Bereits kurz nach Mittag soll die Ehefrau des Kanzlers den Beamten in ihrer Wohnung mitgeteilt haben, dass die Bewachung für diesen Tag beendet sei. Denn Nehammer hatte vor, zu Fuß mit ihrer Familie zu einem nahe liegenden Heurigen zu gehen. Da sie dort auch ihren Ehemann erwartete, wären ohnehin seine Personenschützer vor Ort.

Da einer der beiden Beamten an diesem Tag Geburtstag hatte, stieß man gemeinsam auf diesen an. Dabei sollen jener Cobra-Beamte, der später auch das Dienstfahrzeug gelenkt hatte, zwei Bier getrunken haben. Der andere Beamte soll darüber hinaus auch noch zwei Gespritzte getrunken haben. Als sich Nehammer für ein Telefonat in ein anderes Zimmer zurückzog, seien die beiden Beamten eine Zeit lang alleine in der Küche der Wohnung gewesen.

Gegen 16.45 Uhr verließ Katharina Nehammer die Wohnung und verabschiedete sich von den Personenschützern. Zum Heurigen begleitet haben diese sie nicht mehr, der Weg sei mit Verwandten zurückgelegt worden.

Der Autounfall der beiden Cobra-Beamte ereignete sich um 17.30 Uhr, also eine dreiviertel Stunde nach dem Auseinandergehen. Was die Personenschützer in diesen 45 Minuten gemacht haben, wisse Katharina Nehammer nicht. Sie habe beim Heurigen durch einen Anruf vom Unfall erfahren. Ob also von beiden Beamten andernorts noch Alkohol getrunken wurde, ist unklar. Der hohe Alkoholisierungsgrad (1,2 Promille) wäre nämlich mit dem Geburtstagsumtrunk kaum zu erklären. Beide sollen aber bereits im Disziplinarverfahren dazu einvernommen worden sein. Über den Inhalt der Aussagen ist bisher nichts bekannt.