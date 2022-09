FPÖ wollte mit Video von 2015 Stimmung machen: "Fehler unterlaufen"

Das Bildmaterial wurde von einem Auto aus gefilmt, es zeigt Dutzende Flüchtlinge, die entlang einer Landstraße unweit des Grenzübergangs Nickelsdorf unterwegs sind.

FPÖ TV hatte das Video am Dienstag auf die Videoplattform Youtube hochgeladen, laut den Freiheitlichen zeigten die Bilder die Situation im „Burgenland im Jahr 2022“. Unter dem Video erklärt FPÖ TV, was hier angeblich zu sehen ist: „Neuankömmlinge für den Klima-Bonus“. Und weiter: „Was will man uns hier eigentlich verschweigen?“

Das profil überprüfte das Video und fand heraus, dass es sieben Jahre alt sei. Am 11. September 2015 postete ein Facebook-User dasselbe Video. Herbert Kickl entschuldigte sich auf Facebook: „Leider ist unserem Social Media-Team ein Fehler unterlaufen.“