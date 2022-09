Verena Klöckl, zuständig für alle Fragen bezüglich Wein in der Landwirtschaftskammer, sieht das geplante EU-Vorhaben kritisch: „Aus Landwirtschaftskammer-Sicht ist das nicht sehr positiv. Wenn gar nichts mehr behandelt werden darf, schließt man damit wichtige Hilfsmittel aus. Man wird nicht so schnell neue Sorten erfinden können, die keine Behandlung brauchen.“ Vor allem würde es für Landwirte und Winzer, die nicht in einem Natura 2000-Gebiet anbauen, einen „künstlichen Wettbewerbsvorteil“ am Markt schaffen. Die wären vom Totalverbot nämlich nicht betroffen.