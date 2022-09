„Gesunde Trauben“: Winzer rechnen mit Spitzen-Qualität

Vorteil Lehmboden

Allerdings dürfte die Erntemenge nicht so üppig ausfallen. Grund dafür ist der fehlende Niederschlag. Einstweilen sei die Trockenheit noch kein so großes Problem, erklärt der Winzer aus dem Blaufränkischland. „Wir haben hier Lehmböden und die Wurzeln gehen sieben Meter in die Erde, da sind Wasserreserven vorhanden.“

Weiter nördlich, auf der Parndorfer Platte, am Ostufer des Neusiedler Sees sowie an den südlichen Ausläufen des Leithagebirges, befinden sich die Weingärten der Familie Müllner. In dritter Generation bewirtschaftet Mario Müllner mit seiner Frau Marion hier 13 Hektar. 60 Prozent Weißweine und 40 Prozent Rote reifen hier unter der pannonischen Sonne.

Muskat Ottonel, Sauvignon blanc und Müller Thurgau hat die Winzerfamilie schon geerntet. „Die Qualität ist heuer top. Bei der Menge werden wir durch die Trockenheit aber sicher 15 bis 20 Prozent Einbußen haben. Ich glaube aber, die Qualität wiegt das wieder auf“, erklärt Müllner.