Der Weißwein wird noch lange nicht rot

Aktuell wird in Österreich rund zweieinhalb mal so viel Weißwein produziert als Rotwein. Wegen des Klimawandels und den steigenden Durchschnittstemperaturen gibt es immer wieder Wortmeldungen, nach denen Österreich bald von einem Weißwein zu einem Rotweinland werden wird.

Doch diese Prognose ist so nicht realistisch. In den vergangenen Jahren ist die Produktionsmenge beim Rotwein nicht gestiegen. Schmuckenschlager sieht zwar langfristig einen Trend zum Rotwein, rechnet aber nicht mit dramatischen Veränderungen. „Die Winzer haben bei den Weißweinen gelernt, mit dem Klimawandel umzugehen. Außerdem ist Österreich als Weißweinland bekannt.“ Zumal sich der Grüne Veltliner im Ausland einer steigenden Beliebtheit erfreut. Bei den Rotweinen sieht der Präsident des Weinbauverbandes gute Chancen für den Pinot noir. Diese Burgundersorte wird derzeit nur in sehr kleinen Mengen angebaut.