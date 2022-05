Wein-Jahrgang 2021: "Das Beste seit 35 Jahren"

Es ist eine gute Zeit zum Befüllen des Weinkellers. Sogar eine sehr gute Zeit. Denn mehr Wein der Spitzenklasse aus Österreich in dieser Menge hat es bisher noch nicht gegeben. Der Grund dafür sind zwei außergewöhnliche Jahrgänge.

Weine aus einem Jahr mit einer neun am Ende sind in Österreich meistens besonders gut und werden bei Verkostungen auch sehr hoch bewertet. Das gilt auch für 2019. Es gab dickes Lob der internationale Wein-Community. Der internationale Weinkritiker Stuart Pigott ordnet den Jahrgang aufgrund der Konzentration, Expressivität und Balance unter den besten der vergangenen Jahrzehnte ein: „Ich verkoste in Österreich seit 1988 und 2019 ist sicher einer der besten Jahrgänge, die ich jemals hier probiert habe.“