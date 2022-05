Millionenschaden: Mitarbeiter zweigten Zehntausende Liter Bier ab

Die Angeklagten links, ihre Anwälte rechts. Sie sitzen in Viererreihen hintereinander, Namenschildchen an den Plätzen sollen jeglicher Verwirrung vorbeugen: Mehr als zwei Dutzend Angeklagte und 20 Verteidiger bei einem einzigen Prozess müssen am Montag im Grazer Gerichtssaal untergebracht werden.

24 - teilweise ehemalige - Mitarbeiter der Brau Union sind angeklagt, weil sie seit 2009 Bier - vor allem Puntigamer - aus dem Unternehmen stibitzt und selbst weiter verkauft haben. Da kam laut Staatsanwaltschaft schon einige Zehntausend Liter zusammen, das System selbst sei simpel gewesen: Die Männer - 39 bis 64 Jahre alt - schrieben die Kisten voller Flaschen oder Paletten voll Dosen einfach als "Bruchware" oder "Produktionsfehler" ab. Die Brau Union gestattet ihren Mitarbeitern, derlei Ware mit heim zu nehmen, in geringen Mengen freilich und für den Eigenverbrauch.

Allerdings sollen die Angeklagten verkaufsfähige Ware umdeklariert und so ein üppiges Nebeneinkommen erwirtschaftet haben: Rund 400 Euro monatlich sollen es laut Ankläger gewesen sein. Insgesamt soll der Schaden für das Unternehmen bei 1,7 Millionen Euro liegen, dazu kommt noch der Steuerverlust für den Staat von weiteren 600.000 Euro. "Da ist es dann schon zu enormen Bruchzahlen gekommen", merkt der Ankläger am Montag beim Prozessauftakt trocken an.