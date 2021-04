Brau Union nimmt neues Logistikzentrum bei Graz in Betrieb

Die Brau Union hat im Cargo Center in Wundschuh südlich von Graz ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Vom ehemaligen Standort eines rund 10.000 Quadratmeter großen DHL-Lagers der österreichischen Post werden künftig die regionalen Kunden und die Verkaufslager der Regionen Steiermark, Kärnten und Wien beliefert. Rund 500.000 Hektoliter Bier und Getränke sollen pro Jahr am neuen Standort kommissioniert werden, hieß es am Dienstag via Aussendung.

"Es werden an diesem Standort 110 Mitarbeiter beschäftigt sein", sagte Martin Koren, regionaler Logistikleiter Steiermark der Brau Union Österreich. Ronald Zentner, Verkaufsdirektor Gastronomie Region Süd der Brau Union Österreich, meinte: "Durch diesen Ausbau unseres Logistiknetzwerkes können wir unseren Kunden ein noch besseres Service und ein umfassendes Produktportfolio anbieten." Der Standort im Cargo Center in Wundschuh ist verkehrstechnisch gut erschlossen, sind doch sowohl die Pyhrnautobahn (A9) als auch die Südautobahn (A2) in der Nähe.